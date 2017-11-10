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中国新债：江西下周四将发134.6亿元一般和专项地方债，含100亿土储债
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2017年11月10日 / 凌晨1点33分 / 1 天前

中国新债：江西下周四将发134.6亿元一般和专项地方债，含100亿土储债

3 分钟阅读

    路透北京11月10日 - 中国江西省财政厅周四晚间公告，将于下周四(16日)招标发行总额134.6亿元人民币的一般和专项地方债，期限三年、五年和10年。其中100亿元为土地储备专项债，4.6亿元为一般地方债，30亿元为专项地方债。
    
    公告显示，上述一般债仅含三年期，全部为新增债券；专项债则含三年和10年期，亦全部为新增债券；同时本次还有11期土地储备专项债发行，均为五年品种。
    
    上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：     
    
      类别         期限   规模(亿元)       招标时间        起息日
 专项债券(普通)    3年        15      11月16日09:30-10:10  11月17
                                                             日
                   10年       15                              
      小计                    30                              
    一般债券       3年       4.6      11月16日11:30-12:10  11月17
                                                             日
      小计                   4.6                              
 土地储备专项债                                               
     南昌市        5年     33.5169    11月16日09:30-10:10  11月17
                                                             日
     九江市        5年     12.0169                            
    景德镇市       5年       2.49                             
     萍乡市        5年      4.3939                            
     新余市        5年      2.2181                            
     鹰潭市        5年      1.9359    11月16日10:30-11:10  11月17
                                                             日
     赣州市        5年     12.8541                            
     宜春市        5年      8.7135                            
     上饶市        5年     11.1676                            
     吉安市        5年      6.6716                            
     抚州市        5年      4.0215                            
      小计                   100                              
      总计                  134.6                             
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格或利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.99万亿元。 (完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here
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 (发稿 侯向明；审校 张喜良)

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