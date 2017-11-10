中国新债：江西下周四将发134.6亿元一般和专项地方债，含100亿土储债

路透北京11月10日 - 中国江西省财政厅周四晚间公告，将于下周四(16日)招标发行总额134.6亿元人民币的一般和专项地方债，期限三年、五年和10年。其中100亿元为土地储备专项债，4.6亿元为一般地方债，30亿元为专项地方债。 公告显示，上述一般债仅含三年期，全部为新增债券；专项债则含三年和10年期，亦全部为新增债券；同时本次还有11期土地储备专项债发行，均为五年品种。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元) 招标时间 起息日 专项债券(普通) 3年 15 11月16日09:30-10:10 11月17 日 10年 15 小计 30 一般债券 3年 4.6 11月16日11:30-12:10 11月17 日 小计 4.6 土地储备专项债 南昌市 5年 33.5169 11月16日09:30-10:10 11月17 日 九江市 5年 12.0169 景德镇市 5年 2.49 萍乡市 5年 4.3939 新余市 5年 2.2181 鹰潭市 5年 1.9359 11月16日10:30-11:10 11月17 日 赣州市 5年 12.8541 宜春市 5年 8.7135 上饶市 5年 11.1676 吉安市 5年 6.6716 抚州市 5年 4.0215 小计 100 总计 134.6 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格或利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.99万亿元。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here here (发稿 侯向明；审校 张喜良)