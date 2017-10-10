中国新债：江西定向发行291亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海10月10日 - 中国江西省财政厅周二公告，当日采用定向承销方式，发行了总 额291.2891亿元人民币的一般和专项地方债，期限包括三、五、七和10年。各期限中标利率 较下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模 期限 利率 基准利率 上浮基 上浮幅 (亿元) (年) (%) (%) 点 度(%) (bp) 一般债券 15.4918 3 4.11 3.57 54 15 46.4806 5 4.16 3.62 54 15 46.4806 7 4.24 3.69 55 15 46.4806 10 4.17 3.62 55 15 小计 154.9336 专项债券 34.0855 3 4.11 3.57 54 15 34.09 5 4.16 3.62 54 15 34.09 7 4.24 3.69 55 15 34.09 10 4.17 3.62 55 15 小计 136.3555 总计 291.2891 中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债， 各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应 当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。 其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。 (完) 参看相关细节，请点选中国债券信息网 here here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)