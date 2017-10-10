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中国新债：江西定向发行291亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%
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2017年10月10日 / 早上8点36分 / 11 天内

中国新债：江西定向发行291亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

2 分钟阅读

    路透上海10月10日 - 中国江西省财政厅周二公告，当日采用定向承销方式，发行了总
额291.2891亿元人民币的一般和专项地方债，期限包括三、五、七和10年。各期限中标利率
较下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 
    
    以下为本次定向地方债具体发行情况：     
  债券类别      规模     期限   利率    基准利率  上浮基   上浮幅
               (亿元)    (年)    (%)      (%)       点      度(%)
                                                   (bp)    
  一般债券      15.4918     3    4.11      3.57     54       15 
                46.4806     5    4.16      3.62     54       15 
                46.4806     7    4.24      3.69     55       15 
                46.4806    10    4.17      3.62     55       15 
    小计       154.9336                                       
  专项债券      34.0855     3    4.11      3.57     54       15 
                  34.09     5    4.16      3.62     54       15 
                  34.09     7    4.24      3.69     55       15 
                  34.09    10    4.17      3.62     55       15 
    小计       136.3555                                           
    总计       291.2891                                           
    中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，
各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应
当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。
(完)
    
    参看相关细节，请点选中国债券信息网 here
    here

 (发稿 李宏薇；审校 林高丽)

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