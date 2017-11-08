中国新债：河北下周一将发126.5亿元一般和专项地方债，期限三年和五年

路透北京11月8日 - 中国河北省财政厅周二晚间公告，将于下周一(13日)招标发行总额126.5亿元人民币的一般和专项地方债，一般债仅含三年期；专项债则含三年和五年期。 公告显示，上述一般债全部为新增债券，专项债则包括新增债券97.9亿元和置换债券5.7亿元。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 起息日 ) 专项债券 3年 50 11月13日09:30-10:10 11月14日 5年 53.6 小计 103.6 一般债券 3年 22.9 11月13日10:30-11:10 11月14日 总计 126.5 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格或利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.99万亿元。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 侯向明；审校 张喜良)