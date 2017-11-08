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中国新债：河北下周一将发126.5亿元一般和专项地方债，期限三年和五年
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2017年11月8日 / 凌晨1点34分 / 1 天前

中国新债：河北下周一将发126.5亿元一般和专项地方债，期限三年和五年

2 分钟阅读

    路透北京11月8日 - 中国河北省财政厅周二晚间公告，将于下周一(13日)招标发行总额126.5亿元人民币的一般和专项地方债，一般债仅含三年期；专项债则含三年和五年期。
    
    公告显示，上述一般债全部为新增债券，专项债则包括新增债券97.9亿元和置换债券5.7亿元。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：           
         类别           期限   规模(亿元       招标时间         起息日
                                   )                           
       专项债券          3年      50      11月13日09:30-10:10  11月14日
                         5年     53.6                          
         小计                    103.6                             
       一般债券          3年     22.9     11月13日10:30-11:10  11月14日
         总计                    126.5                             
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格或利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.99万亿元。 (完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here
    here

 (发稿 侯向明；审校 张喜良)

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