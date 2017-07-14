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中国新债：河北下周五将发行238.96亿元一般及专项地方债，期限3-10年
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2017年7月14日 / 上午9点26分 / 21 天前

中国新债：河北下周五将发行238.96亿元一般及专项地方债，期限3-10年

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海7月14日 - 中国河北省财政厅周五公告称，将于下周五(21日)招标发行总额238.96亿元人民币一般及专项地方债，期限三、五、七、10年。
    
    上述一般和地方债全部为置换债券。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：    
      类别         期限    规模(亿元        招标时间           发行期
                               )                             
    一般债券        3年       50      7月21日上午9:30-10:10    7月24日
                    5年       50                             
                    7年       50                             
                   10年      13.51                                
      小计                  163.51                                
    专项债券        7年       38      7月21日上午10:30-11:1    7月24日
                                                0            
                   10年      37.45                           
      小计                   75.45                                
      总计                  238.96                                
 
    上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)
    
     参看详情，可点选中国债券信息网 here
                                    here

 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)

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