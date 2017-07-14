中国新债：河北下周五将发行238.96亿元一般及专项地方债，期限3-10年

路透上海7月14日 - 中国河北省财政厅周五公告称，将于下周五(21日)招标发行总额238.96亿元人民币一般及专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述一般和地方债全部为置换债券。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 50 7月21日上午9:30-10:10 7月24日 5年 50 7年 50 10年 13.51 小计 163.51 专项债券 7年 38 7月21日上午10:30-11:1 7月24日 0 10年 37.45 小计 75.45 总计 238.96 上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)