中国新债：河北下周五将发行41.8亿元土地储备专项债，期限3/5年

路透上海7月29日 - 中国河北省财政厅周五晚公告称，将于下周五(8月4日)招标发行总额41.8亿元人民币 四期土地储备专项债，期限三、五年。 上述土地储备专项债为河北省今年首批，其中石家庄市、邯郸市、承德市土地储备专项债期限五年，秦皇 岛市土储专项债期限三年；通过财政部上海证券交易所政府债券发行系统招标发行。上海新世纪资信评估投资 服务有限公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 行政区域 规模(亿元 期限 招标时间 发行期 ) 石家庄市 30.7 5年 8月4日上午9:30-10:10 8月7日 邯郸市 2.3 5年 承德市 2.45 5年 秦皇岛市 6.35 3年 金额合计 41.8 上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1- 5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发 行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置 换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方 式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)