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中国新债：河北下周五将发行41.8亿元土地储备专项债，期限3/5年
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2017年7月29日 / 中午12点12分 / 10 天前

中国新债：河北下周五将发行41.8亿元土地储备专项债，期限3/5年

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海7月29日 - 中国河北省财政厅周五晚公告称，将于下周五(8月4日)招标发行总额41.8亿元人民币
四期土地储备专项债，期限三、五年。
    
    上述土地储备专项债为河北省今年首批，其中石家庄市、邯郸市、承德市土地储备专项债期限五年，秦皇
岛市土储专项债期限三年；通过财政部上海证券交易所政府债券发行系统招标发行。上海新世纪资信评估投资
服务有限公司对上述债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：        
 行政区域  规模(亿元  期限         招标时间           发行期
               )                                    
 石家庄市    30.7     5年    8月4日上午9:30-10:10     8月7日
  邯郸市      2.3     5年                                
  承德市     2.45     5年                                
 秦皇岛市    6.35     3年                                
 金额合计    41.8                                        
    上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-
5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发
行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置
换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方
式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)
    
     参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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