中国新债：河北周五将发行21亿元收费公路专项地方债，期限七年

路透北京10月17日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于周五(20日)招标发行总额21亿元人民币的收费公路专项地方债，期限七年。 公告显示，上述债券全部为新增专项债券。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对该债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 起息日 ) 专项债券(收费公路) 10月20日14:00-14:40 10月23日 省本级 7年 20 石家庄市 7年 1 总计 21 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明；审校 张喜良)