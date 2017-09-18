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中国新债：河北周五将发行62.3亿元土地储备专项地方债，期限三和五年
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2017年9月18日 / 凌晨1点37分 / 1 个月前

中国新债：河北周五将发行62.3亿元土地储备专项地方债，期限三和五年

2 分钟阅读

    路透上海9月18日 - 中国河北省财政厅上周五晚间公告，将于周五(22日)招标发行总额62.3亿元人民币的土地储备专项地方债，期限包括三年和五年两种。
    
    上述债券全部为新增专项债，其中三年品种两期，共11.19亿元，五年品种九期，共51.11亿元。上海新世纪资信评估投资公司对债券评级均为AAA。
    
    具体发行明细如下：           
    土地储备专项债      期限   规模(亿元       招标时间         起息日
                                   )                           
     其中：石家庄         5      2.71      9月22日9:30-10:10    9月25日
           唐山           5       4.2                              
           邯郸           5       2.1                              
           张家口         5       1.6                              
           保定           5      10.14                             
           沧州           5      4.09                              
           秦皇岛         3        5      9月22日10:30-11:10    9月25日
           邢台           3      6.19                              
           廊坊           5      10.65                             
           承德           5      14.26                             
           衡水           5      1.36                              
        合   计                  62.3                              
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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