中国新债：河北周五将发行62.3亿元土地储备专项地方债，期限三和五年

路透上海9月18日 - 中国河北省财政厅上周五晚间公告，将于周五(22日)招标发行总额62.3亿元人民币的土地储备专项地方债，期限包括三年和五年两种。 上述债券全部为新增专项债，其中三年品种两期，共11.19亿元，五年品种九期，共51.11亿元。上海新世纪资信评估投资公司对债券评级均为AAA。 具体发行明细如下： 土地储备专项债 期限 规模(亿元 招标时间 起息日 ) 其中：石家庄 5 2.71 9月22日9:30-10:10 9月25日 唐山 5 4.2 邯郸 5 2.1 张家口 5 1.6 保定 5 10.14 沧州 5 4.09 秦皇岛 3 5 9月22日10:30-11:10 9月25日 邢台 3 6.19 廊坊 5 10.65 承德 5 14.26 衡水 5 1.36 合 计 62.3 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)