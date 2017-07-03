中国新债：河北定向发行182.1亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透北京7月3日 - 中国河北省财政厅周一公告，当日采用定向承销方式发行了总额182.1亿元人民币的一般和专项债券，其中一般债仅包括10年期，专项债包括五年和10年期，中标利率均较下限(同期限国债收益率五日均值)上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（年 利率（% 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（% 别 ） ） ） ） ） ） 一般债 86.02 10 4.06 3.53 53 15 券 小计 86.02 专项债 48.04 5 3.99 3.47 52 15 券 48.04 10 4.06 3.53 53 15 小计 96.08 总计 182.1 中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 侯向明；审校 张喜良)