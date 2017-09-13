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中国新债：河南下周二将发行249亿元一般和专项地方债，期限五和10年
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2017年9月13日 / 凌晨12点54分 / 1 个月前

中国新债：河南下周二将发行249亿元一般和专项地方债，期限五和10年

3 分钟阅读

    路透上海9月13日 - 中国河南省财政厅周二晚公告，将于下周二(19日)招标发行总额249.218亿元人民币的一般和专项地方债。其中一般债含五年和10年两期，普通专项债含五年一期；土地储备专项债共15期，期限均为五年。
    
    上述债券均通过财政部上海证券交易所政府债券发行系统招投标；一般债和普通专项债全部为置换债券。中债资信评估公司对债券信用评级均为AAA。
    
    具体发行明细如下：           
         类别           期限   规模(亿元       招标时间         起息日
                                   )                           
       一般债券          5年    56.5049   9月19日15:00-15:40    9月20日
                        10年    56.5050                            
         小计                  113.0099                            
    专项债券(普通)       5年    7.6041     9月19日9:30-10:10    9月20日
         小计                   7.6041                             
    土地储备专项债                                                 
        郑州市           5年    66.884     9月19日9:30-10:10    9月20日
        开封市           5年     10.4                              
       平顶山市          5年       8                               
        安阳市           5年     0.21                              
        鹤壁市           5年     2.04                              
        新乡市           5年     4.21     9月19日10:30-11:10    9月20日
        焦作市           5年     0.27                              
        许昌市           5年     4.08                              
        漯河市           5年     0.45                              
       三门峡市          5年     2.82                              
        南阳市           5年     1.44     9月19日14:00-14:40    9月20日
        商丘市           5年     9.89                              
        信阳市           5年     8.49                              
        周口市           5年     6.69                              
       驻马店市          5年     2.73                              
         小计                   128.604                        
         总计                   249.218                            
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here
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 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)

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