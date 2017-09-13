中国新债：河南下周二将发行249亿元一般和专项地方债，期限五和10年

路透上海9月13日 - 中国河南省财政厅周二晚公告，将于下周二(19日)招标发行总额249.218亿元人民币的一般和专项地方债。其中一般债含五年和10年两期，普通专项债含五年一期；土地储备专项债共15期，期限均为五年。 上述债券均通过财政部上海证券交易所政府债券发行系统招投标；一般债和普通专项债全部为置换债券。中债资信评估公司对债券信用评级均为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 起息日 ) 一般债券 5年 56.5049 9月19日15:00-15:40 9月20日 10年 56.5050 小计 113.0099 专项债券(普通) 5年 7.6041 9月19日9:30-10:10 9月20日 小计 7.6041 土地储备专项债 郑州市 5年 66.884 9月19日9:30-10:10 9月20日 开封市 5年 10.4 平顶山市 5年 8 安阳市 5年 0.21 鹤壁市 5年 2.04 新乡市 5年 4.21 9月19日10:30-11:10 9月20日 焦作市 5年 0.27 许昌市 5年 4.08 漯河市 5年 0.45 三门峡市 5年 2.82 南阳市 5年 1.44 9月19日14:00-14:40 9月20日 商丘市 5年 9.89 信阳市 5年 8.49 周口市 5年 6.69 驻马店市 5年 2.73 小计 128.604 总计 249.218 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)