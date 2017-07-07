中国新债：河南下周四将发行408亿元专项地方债，期限3-10年

路透北京7月7日 - 中国河南省财政厅周四晚间公告称，将于下周四(13日)招标发行总额408亿元人民币专 项地方债，含三年、五年、七年和10年四个期限。 上述专项地方债为该省今年第三批，全部为新增债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券评级为AAA 。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 专项债券 3年 110 7月13日上午09:30-10:1 7月14日 0 5年 124 7年 124 10年 50 总计 408 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标 日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发 行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置 换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方 式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)