中国新债：浙江下周二招标发行210.7亿元一般及专项地方债，期限3-10年

路透上海10月25日 - 中国浙江省财政厅周二稍晚公告称，将于下周二(31日)招标发行 总额210.7095亿元人民币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七年三个期限，专项债 含五、七、10年三个品种。 上述一般债和专项债均全部为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 起息日 ) 一般债券 3年 24.0333 10月31日9:30-10:10 11月1日 5年 19.774 7年 19.774 小计 63.5813 专项债券 5年 70.564 10月31日10:30-11:10 11月1日 7年 28.8257 10年 47.7385 小计 147.1282 总计 210.7095 上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲 线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20% 。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债37,337.6868亿元。 中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式 发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 边竞； 审校 林高丽)