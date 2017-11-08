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中国新债：海南下周二将发行128亿元一般和专项地方债，含40亿土储债
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2017年11月8日 / 凌晨1点24分 / 1 天前

中国新债：海南下周二将发行128亿元一般和专项地方债，含40亿土储债

3 分钟阅读

    路透北京11月8日 - 中国海南省财政厅周二晚间公告称，将于下周二(14日)招标发行总额128.0522亿元人民币的一般和专项地方债，期限包括三年、五年、七年和10年；其中40亿元为土地储备专项债，69.1795亿元为一般地方债，18.8727亿元为普通专项地方债。
    
    公告显示，一般地方债期限含三年、五年和10年，全部为置换债券；专项债期限为七年，亦全部为置换债券；本次还有13期土地储备专项债将发行，均为五年品种。
    
    大公国际资信评估有限公司对上述债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：    
    
     类别       期限   规模(亿元)         招标时间          起息日
   一般债券      3年       19        11月14日09:30-10:10   11月15日
                 5年     35.1795                               
                10年       15                                  
     小计                69.1795                               
 专项债券(普通   7年     18.8727     11月14日10:30-11:10   11月15日
       )                                                   
 土地储备专项                                                  
      债                                                   
    省本级       5年        8        11月14日10:30-11:10   11月15日
    海口市       5年        8                                  
    三亚市       5年        2                                  
    儋州市       5年        3                                  
    琼海市       5年       10                                  
    文昌市       5年        1                                  
    万宁市       5年        1        11月14日11:30-12:10   11月15日
    东方市       5年        1                                  
    澄迈县       5年        1                                  
    临高县       5年        1                                  
    乐东县       5年        1                                  
    琼中县       5年        1                                  
    定安县       5年        2                                  
     小计                  40                                  
     总计               128.0522                               
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.99万亿元。(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here
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 (发稿 侯向明；审校 张喜良)

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