中国新债：海南下周四将发行80亿元专项地方债，期限含5/7/10年

路透上海8月11日 - 中国海南省财政厅周五公告，将于下周四(17日)招标发行总额80亿 元人民币专项地方债，其中普通专项债规模60亿元，五年和10年品种各半；收费公路专项债 规模20亿元，期限七年。 上述专项地方债全部为新增债券，大公国际资信评估公司对债券评级均为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 专项债券(普通) 5年 30 8月17日上午9:30-10:1 8月18日 0 10年 30 专项债券(收费公 7年 20 路) 总计 80 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮15%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。 其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)