中国新债：海南定向发行43.5亿一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海6月14日 - 中国海南省财政厅周三公告，今日采用定向承销方式发行了总额43 .4803亿元人民币的一般和专项地方债，包括三年和10年，利率较区间下限(同期限国债收益 率五日均值)均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模(亿元 期限(年) 利率(%) 基准利率( 上浮基点(bp) 上浮幅度(% 别 ) %) ) 一般债 22.1228 3 4.12 3.58 54 15 券 小计 22.1228 专项债 9.8025 3 4.12 3.58 54 15 券 11.555 10 4.16 3.62 54 15 小计 21.3575 总计 43.4803 中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债， 各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应 当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。 其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吴芳；审校 曾祥进)