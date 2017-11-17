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中国新债：湖北下周五将发83亿一般和专项地方债，含60亿收费公路专项债
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2017年11月17日 / 上午9点55分 / 更新于 20 小时前

中国新债：湖北下周五将发83亿一般和专项地方债，含60亿收费公路专项债

2 分钟阅读

    路透上海11月17日 - 中国湖北省财政厅周五晚间公告，将于下周五(24日)招标发行总
额83亿元人民币的一般和专项地方债，期限五年和10年。其中60亿元为收费公路专项债。
    
    公告显示，上述债券全部为新增债券。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债
券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：     
    
      类别         期限   规模(亿元)       招标时间            起息日
 专项债券(普通)    5年        15      11月24日09:30-10:10     11月27日
 收费公路专项债    10年       60      11月24日09:30-10:10     11月27日
    一般债券       5年        8       11月24日10:30-11:10     11月27日
      总计                    83                                  
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，截至11月13日，中国今年累计发行地方政府债41,114.6172亿元。
(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here
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 (发稿 吴芳； 审校 林高丽)

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