中国新债：湖北下周五将发83亿一般和专项地方债，含60亿收费公路专项债

路透上海11月17日 - 中国湖北省财政厅周五晚间公告，将于下周五(24日)招标发行总 额83亿元人民币的一般和专项地方债，期限五年和10年。其中60亿元为收费公路专项债。 公告显示，上述债券全部为新增债券。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债 券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元) 招标时间 起息日 专项债券(普通) 5年 15 11月24日09:30-10:10 11月27日 收费公路专项债 10年 60 11月24日09:30-10:10 11月27日 一般债券 5年 8 11月24日10:30-11:10 11月27日 总计 83 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，截至11月13日，中国今年累计发行地方政府债41,114.6172亿元。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here here (发稿 吴芳； 审校 林高丽)