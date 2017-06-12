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中国新债：湖北周五将发行381亿元一般及专项地方债，期限3/5/7/10年
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2017年6月12日 / 早上7点31分 / 2 个月前

中国新债：湖北周五将发行381亿元一般及专项地方债，期限3/5/7/10年

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海6月12日 - 中国湖北省财政厅周一公告，将于周五（16日）招标发行总额381亿元人民币的一般及专项地方债，期限含三年、五年、七年和10年。         
    
    上述一般债和专项债均为湖北省今年第二批，全部为新增债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为AAA。       
    
    具体发行明细如下：
    
   类别      期限   规模(亿元        招标时间           发行期
                        )                             
 一般债券    3年       90      6月16日下午14:00-14:4    6月19日
                                         0            
             7年       80                                  
             10年      30                                  
   小计                200                                 
 专项债券    3年       60      6月16日下午15:00-15:4    6月19日
                                         0            
             5年       61                                  
             7年       60                                  
   小计                181                                 
   总计                381                                 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)
    
     参看详情，可点选中国债券信息网 herehere

 (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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