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中国新债：湖北周五将招标发行160亿元土地储备专项债，期限五年
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2017年10月9日 / 凌晨2点16分 / 12 天前

中国新债：湖北周五将招标发行160亿元土地储备专项债，期限五年

2 分钟阅读

    路透上海10月9日 - 中国湖北省财政厅日前公告，将于周五(13日)招标发行总额160亿元人民币的土地储备专项债，期限五年。

    上述债券涉及武汉、黄石等14个地区，全部为新增债券。上海新世纪资信评估投资报务公司对债券评级均为AAA。
    
    具体发行明细如下：
      类别         期限    规模(亿元)       招标时间        起息日
 土地储备专项债                                                     
 券                                                        
 其中：武汉市      5年        52.1356  10月13日9:30-10:10  10月16日
                                                           
     黄石市        5年         3.2896                               
     十堰市        5年         5.2266                               
     荆州市        5年         9.6841                               
     宜昌市        5年        22.0467                               
     襄阳市        5年         7.2479  10月13日10:30-11:1  10月16日
                                       0                   
     鄂州市        5年           9.97                               
     荆门市        5年        17.6285                               
     孝感市        5年         8.6673                               
     黄冈市        5年         7.5371                               
     咸宁市        5年         4.7212  10月13日11:30-12:1  10月16日
                                       0                   
     恩施州        5年         6.8607                               
     随州市        5年         4.0072                               
   神农架林区      5年         0.9775                               
      合计                       160                                
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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