中国新债：湖北周五将招标发行160亿元土地储备专项债，期限五年

路透上海10月9日 - 中国湖北省财政厅日前公告，将于周五(13日)招标发行总额160亿元人民币的土地储备专项债，期限五年。 上述债券涉及武汉、黄石等14个地区，全部为新增债券。上海新世纪资信评估投资报务公司对债券评级均为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元) 招标时间 起息日 土地储备专项债 券 其中：武汉市 5年 52.1356 10月13日9:30-10:10 10月16日 黄石市 5年 3.2896 十堰市 5年 5.2266 荆州市 5年 9.6841 宜昌市 5年 22.0467 襄阳市 5年 7.2479 10月13日10:30-11:1 10月16日 0 鄂州市 5年 9.97 荆门市 5年 17.6285 孝感市 5年 8.6673 黄冈市 5年 7.5371 咸宁市 5年 4.7212 10月13日11:30-12:1 10月16日 0 恩施州 5年 6.8607 随州市 5年 4.0072 神农架林区 5年 0.9775 合计 160 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)