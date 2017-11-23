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中国新债：湖南下周三将发行738亿一般和专项地方债，期限1-7年
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2017年11月23日 / 凌晨1点46分 / 1 天前

中国新债：湖南下周三将发行738亿一般和专项地方债，期限1-7年

2 分钟阅读

    路透北京11月23日 - 中国湖南省财政厅周三晚间公告，将于下周三(29日)招标发行总
额738亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债期限含三、五和七年，专项债期限含一
、三和五年。
    
    本次一般地方债发行总额305亿元，其中新增债券50亿元，置换债券255亿元；专项债券
433亿元，其中新增债券18亿元，置换债券415亿元。
    
    两批债通过财政部上海证券交易所发行系统招投标，中债资信评估有限责任公司对上述
债券评级全部为AAA级。
    
        
    具体发行明细如下：   
      类别         期限   规模(亿元)       招标时间          起息日
    一般债券       3年       155      11月29日14:00-14:40   11月30日
                   5年       100                                
                   7年        50                                
      小计                   305                                
    专项债券       1年       100      11月29日15:00-15:40   11月30日
                   3年       200                                
                   5年       133                                
      小计                   433                                
      总计                   738                                
    
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮30%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here
    here

 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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