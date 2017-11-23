中国新债：湖南下周三将发行738亿一般和专项地方债，期限1-7年

路透北京11月23日 - 中国湖南省财政厅周三晚间公告，将于下周三(29日)招标发行总 额738亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债期限含三、五和七年，专项债期限含一 、三和五年。 本次一般地方债发行总额305亿元，其中新增债券50亿元，置换债券255亿元；专项债券 433亿元，其中新增债券18亿元，置换债券415亿元。 两批债通过财政部上海证券交易所发行系统招投标，中债资信评估有限责任公司对上述 债券评级全部为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元) 招标时间 起息日 一般债券 3年 155 11月29日14:00-14:40 11月30日 5年 100 7年 50 小计 305 专项债券 1年 100 11月29日15:00-15:40 11月30日 3年 200 5年 133 小计 433 总计 738 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮30%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)