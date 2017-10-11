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中国新债：甘肃下周二将发行108亿专项地方债，期限五、七和10年
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2017年10月11日 / 凌晨2点51分 / 10 天前

中国新债：甘肃下周二将发行108亿专项地方债，期限五、七和10年

3 分钟阅读

    路透上海10月11日 - 中国甘肃省财政厅周二晚间公告，将于下周二(17日)招标发行包
括普通、收费公路和土地储备在内的多种专项地方债，总额108亿元人民币，期限包括五、
七和10年三种。
    
    公告显示，普通专项地方债期限七年，发行总额28亿元；收费公路专项债规模30亿元，
期限10年；土地储备专项债发行规模50亿元，涉及13个市(州)，全部为五年期。
    
    上述债券全部为新增债券，联合资信评估有限公司对债券评级为AAA级。
        
    具体发行明细如下：           
         类别           期限   规模(亿元       招标时间         起息日
                                   )                           
  专项债券(土地储备)                                               
     其中：兰州市        5年      17      10月17日9:30-10:10   10月18日
       嘉峪关市          5年       1                               
        金昌市           5年       1                               
        白银市           5年       5                               
        天水市           5年       5                               
        武威市           5年       2                               
        张掖市           5年       2                               
        平凉市           5年       2      10月17日10:30-11:10  10月18日
        酒泉市           5年       3                               
        庆阳市           5年       4                               
        定西市           5年       2                               
        陇南市           5年       3                               
        临夏州           5年       3                               
         小计                     50                               
    专项债券(收费公路)  10年      30                               
                                                               
    专项债券(普通)       7年      28      10月17日15:00-15:40  10月18日
         总计                     108                              
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。
(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here
    here

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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