中国新债：甘肃下周二将发行108亿专项地方债，期限五、七和10年

路透上海10月11日 - 中国甘肃省财政厅周二晚间公告，将于下周二(17日)招标发行包 括普通、收费公路和土地储备在内的多种专项地方债，总额108亿元人民币，期限包括五、 七和10年三种。 公告显示，普通专项地方债期限七年，发行总额28亿元；收费公路专项债规模30亿元， 期限10年；土地储备专项债发行规模50亿元，涉及13个市(州)，全部为五年期。 上述债券全部为新增债券，联合资信评估有限公司对债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 起息日 ) 专项债券(土地储备) 其中：兰州市 5年 17 10月17日9:30-10:10 10月18日 嘉峪关市 5年 1 金昌市 5年 1 白银市 5年 5 天水市 5年 5 武威市 5年 2 张掖市 5年 2 平凉市 5年 2 10月17日10:30-11:10 10月18日 酒泉市 5年 3 庆阳市 5年 4 定西市 5年 2 陇南市 5年 3 临夏州 5年 3 小计 50 专项债券(收费公路) 10年 30 专项债券(普通) 7年 28 10月17日15:00-15:40 10月18日 总计 108 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。 其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)