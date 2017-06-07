中国新债：甘肃定向发行72.47亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海6月7日 - 中国甘肃省财政厅周三公告，今日采用定向承销方式发行了总额72.4732亿元人民币的 一般和专项地方债，一般债10年、专项债5年，利率较区间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模(亿元 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% 别 ) ) ) 一般债 33.6303 10 4.16 3.62 54 15 券 小计 33.6303 专项债 38.8429 5 4.11 3.57 54 15 券 小计 38.8429 总计 72.4732 中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量 原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债 券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方 式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)