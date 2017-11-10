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中国新债：福建下周四将发行226.2亿元一般和专项地方债，期限3-10年
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2017年11月10日 / 凌晨1点08分 / 1 天前

中国新债：福建下周四将发行226.2亿元一般和专项地方债，期限3-10年

2 分钟阅读

    路透北京11月10日 - 中国福建省财政厅周四晚间公告，将于下周四(16日)招标发行总
额226.2354亿元人民币的一般和专项地方债，期限含三、五、七和10年。
    
    公告显示，上述一般债和专项债均全部为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述
债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：           
         类别           期限   规模(亿元       招标时间         起息日
                                   )                           
       一般债券          3年    9.4187    11月16日14:00-14:40  11月17日
                         5年     28.2                          
                         7年     28.2                          
                        10年     28.2                          
         小计                   94.0187                            
       专项债券          5年    66.2167   11月16日15:00-15:40  11月17日
                         7年      33                           
                        10年      33                           
         小计                  132.2167                        
         总计                  226.2354                            
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格或利率。投标标位区间下限为中债
国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该
平均值上浮30%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.99万亿元。
 (完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here
    here

 (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)

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