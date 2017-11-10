中国新债：福建下周四将发行226.2亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透北京11月10日 - 中国福建省财政厅周四晚间公告，将于下周四(16日)招标发行总 额226.2354亿元人民币的一般和专项地方债，期限含三、五、七和10年。 公告显示，上述一般债和专项债均全部为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述 债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 起息日 ) 一般债券 3年 9.4187 11月16日14:00-14:40 11月17日 5年 28.2 7年 28.2 10年 28.2 小计 94.0187 专项债券 5年 66.2167 11月16日15:00-15:40 11月17日 7年 33 10年 33 小计 132.2167 总计 226.2354 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格或利率。投标标位区间下限为中债 国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该 平均值上浮30%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.99万亿元。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)