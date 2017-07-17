中国新债：福建周五招标发行485.8亿元地方债，含10亿土地储备专项债

路透上海7月17日 - 中国福建省财政厅上周五晚间公告，将于本周五(21日)招标发行总额485.8亿元人民币的一般和专项地方债，期限3-10年，其中包括10亿元的土地储备专项债券。 刊登在中国债券信息网的公告显示，本次招标发行的一般和普通专项地方债均为该省今年第二批，全部为新增债券，其中一般债包括3/5/7/10年四个期限，普通专项债为5/7/10年期，土地储备专项债为五年期。中债资信评估公司对上述债券评级均为AAA。 以下为本次福建地方债发行明细： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 46.1 7月21日下午14:00-14:4 7月24日 0 5年 137.9 7年 137.9 10年 137.9 小计 459.8 普通专项债 5年 3 7月21日下午15:00-15:4 7月24日 0 7年 6.5 10年 6.5 小计 16 土地储备专项 5年 10 7月21日下午16:00-16:4 7月24日 债 0 总计 485.8 上述一般和专项债均采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮30%。 财政部6月初发布通知，宣布试点发行土地储备专项债券，纳入专项债额度管理。业内人士称，该类债券新增了提前还款条款，在资金使用上更具灵活性；同时未来类似债券有望陆续推出，地方政府专项债将进一步细分。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)