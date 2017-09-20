中国新债：福建定向发行251.78亿元一般及专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海9月20日 - 中国福建省财政厅周三公告称，当日采用定向承销方式，发行了总 额251.7769亿元人民币的一般和专项地方债，期限三、五、七、10年；中标利率均较下限（ 同期限国债收益率五日均值）上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元 期限 利率(%) 基准利率 上浮 上浮幅度 ) (年) (%) 基点(bp) (%) 一般债券 15.4092 3 4.06 3.53 53 15 46.2267 5 4.15 3.61 54 15 46.2267 7 4.24 3.68 56 15 46.2267 10 4.16 3.61 55 15 154.0893 专项债券 48.8440 5 4.15 3.61 54 15 24.4218 7 4.24 3.68 56 15 24.4218 10 4.16 3.61 55 15 97.6876 总计 251.7769 中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债， 各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应 当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。 其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。 （完） 参看相关细节，请点选中国债券信息网 here here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)