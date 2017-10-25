中国新债：贵州下周二招标发行400亿元一般及专项地方债，期限3-10年

路透上海10月25日 - 中国贵州省财政厅周二稍晚公告称，将于下周二(31日)招标发行 总额400亿元人民币的一般和专项地方债，一般债包括三年和七年两个期限，专项债则含三 、五、七、10年四个品种。 上述一般债中，新增债券为6.338亿元，其余为置换债券，专项债则全部为置换债券。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 起息日 ) 一般债券 3年 80 10月31日14:00-14:40 11月1日 7年 20 小计 100 专项债券 3年 60 10月31日15:00-15:40 11月1日 5年 90 7年 90 10年 60 小计 300 总计 400 上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲 线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20% 。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债37,337.6868亿元。 中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式 发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 边竞； 审校 林高丽)