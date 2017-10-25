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中国新债：贵州下周二招标发行400亿元一般及专项地方债，期限3-10年
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2017年10月25日 / 凌晨12点31分 / 1 天内

中国新债：贵州下周二招标发行400亿元一般及专项地方债，期限3-10年

2 分钟阅读

    路透上海10月25日 - 中国贵州省财政厅周二稍晚公告称，将于下周二(31日)招标发行
总额400亿元人民币的一般和专项地方债，一般债包括三年和七年两个期限，专项债则含三
、五、七、10年四个品种。
    
    上述一般债中，新增债券为6.338亿元，其余为置换债券，专项债则全部为置换债券。
上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：    
      类别            期限       规模(亿元        招标时间           起息日
                                     )                             
    一般债券           3年          80       10月31日14:00-14:40     11月1日
                       7年          20                                  
      小计                          100                            
    专项债券           3年          60       10月31日15:00-15:40     11月1日
                       5年          90                                  
                       7年          90                             
                      10年          60                             
      小计                          300                                 
      总计                          400                                 
    上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲
线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%
。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。     
    
    路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债37,337.6868亿元。   

    中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式
发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here
    here

 (发稿 边竞； 审校 林高丽)

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