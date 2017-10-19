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中国新债：辽宁下周四将招标发行325.6亿元一般及专项地方债，期限3-7年
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2017年10月19日 / 上午9点16分 / 5 天前

中国新债：辽宁下周四将招标发行325.6亿元一般及专项地方债，期限3-7年

2 分钟阅读

    路透北京10月19日 - 中国辽宁省财政厅周四公告称，将于下周四(26日)招标发行总额3
25.63亿元人民币的一般和专项地方债，各含三、五、七年三个期限。
    
    上述一般债和专项债均全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司对上述债券评级为
AAA。
    
    具体发行明细如下：    
      类别            期限       规模(亿元        招标时间           发行期
                                     )                             
    一般债券           3年          77       10月26日14:00-14:40    10月27日
                       5年          100                                 
                       7年         76.46                                
      小计                        253.46                           
    专项债券           3年          22       10月26日15:00-15:40    10月27日
                       5年          29                             
                       7年         21.17                           
      小计                         72.17                                
      总计                        325.63                                
    上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲
线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%
。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。
(完)
    
     参看详情，可点选中国债券信息网 here
    here

 (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)

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