中国新债：进出口行周五将招标发行至多100亿元三期债，期限1/3/5年

路透上海1月3日 - 中国进出口银行周三公告，将于周五(5日)招标发行至多100亿元人 民币三期固息债，期限包括一年、三年和五年。 上述三期债为该行今年第一期新发债、2017年第10期 和第九期CN1703 09=CFXS的增发债，后两期票面利率为4.03%和4.11%。 具体发行条款如下： 2018年第1期新发；2017年第10/9期增发债 ------------------------------------------------- 招标规模上限 1年：40亿元；3/5年：30亿元 期限/计息方式 1/3/5年固息 招标时间 1月5日10:00-11:30 招标方式 单一利率/价格中标（荷兰式） 缴款日 1年：1月10日；3/5年：1月8日 起息日 1年：2018/1/10；3年：2017/8/7； 5年：2017/7/10 分销期 1年：1月5日-1月10日 3/5年：1月5日-1月8日 上市日 1年：1月12日；3/5年：1月10日 手续费 1/3年：0.05%；5年：0.1% -------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)