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中国新债：进出口行周五将招标发行至多100亿元三期债，期限1/3/5年
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#亚洲
January 3, 2018 / 2:53 AM / 2 days ago

中国新债：进出口行周五将招标发行至多100亿元三期债，期限1/3/5年

1 分钟阅读

    路透上海1月3日 - 中国进出口银行周三公告，将于周五(5日)招标发行至多100亿元人
民币三期固息债，期限包括一年、三年和五年。
    
    上述三期债为该行今年第一期新发债、2017年第10期               和第九期CN1703
09=CFXS的增发债，后两期票面利率为4.03%和4.11%。
        
    具体发行条款如下：
 
                2018年第1期新发；2017年第10/9期增发债
    -------------------------------------------------
    招标规模上限    1年：40亿元；3/5年：30亿元
    期限/计息方式   1/3/5年固息
    招标时间        1月5日10:00-11:30
    招标方式        单一利率/价格中标（荷兰式）
    缴款日          1年：1月10日；3/5年：1月8日
    起息日          1年：2018/1/10；3年：2017/8/7；
                    5年：2017/7/10                    
    分销期          1年：1月5日-1月10日
                    3/5年：1月5日-1月8日
    上市日          1年：1月12日；3/5年：1月10日
    手续费          1/3年：0.05%；5年：0.1%
   -------------------------------------------------(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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