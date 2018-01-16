中国新债：进出口行周四将招标发行至多100亿元三期债，期限1/3/5年

路透北京1月16日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(18日)招标发行至多100亿元 人民币三期固息债，期限包括一年、三年和五年。 上述三期债中，三年期为该行今年第二期新发债，一年和五年为该行今年第一期CN180 301=CFXS和2017年第九期 的增发债，后两期票面利率为4.20%和4.11%。 具体发行条款如下： 2018年第2期新发债、2018年第1期和2017年第9期增发债 ------------------------------------------------- 招标规模上限 1年：40亿元；3/5年：30亿元 期限/计息方式 1/3/5年固息 招标时间 1月18日10:00-11:30 招标方式 单一利率/价格中标（荷兰式） 缴款日 1月22日 起息日 1年：2018/1/10；3年：2018/1/22； 5年：2017/7/10 分销期 1月18日-1月22日 上市日 1月24日 手续费 1/3年：0.05%；5年：0.1% -------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)