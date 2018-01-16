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January 16, 2018 / 9:19 AM / 2 days ago

中国新债：进出口行周四将招标发行至多100亿元三期债，期限1/3/5年

1 分钟阅读

    路透北京1月16日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(18日)招标发行至多100亿元
人民币三期固息债，期限包括一年、三年和五年。
    
    上述三期债中，三年期为该行今年第二期新发债，一年和五年为该行今年第一期CN180
301=CFXS和2017年第九期               的增发债，后两期票面利率为4.20%和4.11%。
        
    具体发行条款如下：
 
         2018年第2期新发债、2018年第1期和2017年第9期增发债
    -------------------------------------------------
    招标规模上限    1年：40亿元；3/5年：30亿元
    期限/计息方式   1/3/5年固息
    招标时间        1月18日10:00-11:30
    招标方式        单一利率/价格中标（荷兰式）
    缴款日          1月22日
    起息日          1年：2018/1/10；3年：2018/1/22；
                    5年：2017/7/10                    
    分销期          1月18日-1月22日
    上市日          1月24日
    手续费          1/3年：0.05%；5年：0.1%
   -------------------------------------------------(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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