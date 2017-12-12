中国新债：进出口行周四将招标增发至多100亿元三期债，期限1/3/5年

路透上海12月12日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(14日)招标增发至多100亿元 三期固息债，期限一年、三年和五年。 上述三期债为该行今年第六期 、第10期 和第九期CN1 70309=CFXS的增发债，票面利率3.79%、4.03%和4.11%。其中一年期续发标的券170306将于 明年5月8日到期。 具体发行条款如下： 2017年第6/10/9期增发债 ------------------------------------------------- 招标规模上限 1年：40亿元；3/5年：30亿元 期限/计息方式 1/3/5年固息 招标时间 12月14日10:00-11:30 招标方式 单一价格中标（荷兰式） 缴款日 12月18日 起息日 1年：2017/5/8；3年：2017/8/7； 5年：2017/7/10 分销期 12月14日-12月18日 上市日 12月20日 手续费 1年：无；3年：0.05%；5年：0.1% -------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳； 审校 林高丽)