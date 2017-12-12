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中国新债：进出口行周四将招标增发至多100亿元三期债，期限1/3/5年
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#亚洲
2017年12月12日 / 上午9点27分 / 2 天前

中国新债：进出口行周四将招标增发至多100亿元三期债，期限1/3/5年

1 分钟阅读

    路透上海12月12日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(14日)招标增发至多100亿元
三期固息债，期限一年、三年和五年。
    
    上述三期债为该行今年第六期               、第10期               和第九期CN1
70309=CFXS的增发债，票面利率3.79%、4.03%和4.11%。其中一年期续发标的券170306将于
明年5月8日到期。
    
    具体发行条款如下：
 
                    2017年第6/10/9期增发债
    -------------------------------------------------
    招标规模上限    1年：40亿元；3/5年：30亿元
    期限/计息方式   1/3/5年固息
    招标时间        12月14日10:00-11:30
    招标方式        单一价格中标（荷兰式）
    缴款日          12月18日
    起息日          1年：2017/5/8；3年：2017/8/7；
                    5年：2017/7/10                    
    分销期          12月14日-12月18日
    上市日          12月20日
    手续费          1年：无；3年：0.05%；5年：0.1%
   -------------------------------------------------(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 吴芳； 审校 林高丽)

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