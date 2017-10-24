中国新债：进出口行周四将招标增发至多100亿元三期债，期限3/5/10年

路透上海10月24日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(26日)招标增发总额不超过1 00亿元人民币三期固息债，期限包括三年、五年和10年。 上述三期债为该行今年第10期 、第九期 和第三期CN1 70303=CFXS的增发债，票面利率4.03%、4.11%和4.11%。 具体发行条款如下： 2017年第10/9/3期增发债 ------------------------------------------------- 招标规模上限 3/10年：30亿；5年：40亿 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 10月26日10:00-11:30 招标方式 单一价格中标（荷兰式） 缴款日 10月30日 起息日 3年：2017/8/7；5年：2017/7/10 10年：2017/3/20 分销期 10月26日-10月30日 上市日 11月1日 手续费 3年：0.05%；5年：0.1%；10年：0.15% -------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)