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中国新债：进出口行周四将招标增发至多100亿元三期债，期限3/5/10年
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2017年10月24日 / 凌晨3点29分 / 1 天前

中国新债：进出口行周四将招标增发至多100亿元三期债，期限3/5/10年

1 分钟阅读

    路透上海10月24日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(26日)招标增发总额不超过1
00亿元人民币三期固息债，期限包括三年、五年和10年。
    
    上述三期债为该行今年第10期               、第九期               和第三期CN1
70303=CFXS的增发债，票面利率4.03%、4.11%和4.11%。
    
    具体发行条款如下：
 
                       2017年第10/9/3期增发债
    -------------------------------------------------
    招标规模上限    3/10年：30亿；5年：40亿
    期限/计息方式   3/5/10年固息
    招标时间        10月26日10:00-11:30
    招标方式        单一价格中标（荷兰式）
    缴款日          10月30日
    起息日          3年：2017/8/7；5年：2017/7/10
                    10年：2017/3/20
    分销期          10月26日-10月30日
    上市日          11月1日
    手续费          3年：0.05%；5年：0.1%；10年：0.15%
   -------------------------------------------------(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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