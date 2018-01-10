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中国新债：进出口行周四将招标增发至多120亿元三期债，期限三及五年
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#亚洲
January 10, 2018 / 2:43 AM / a day ago

中国新债：进出口行周四将招标增发至多120亿元三期债，期限三及五年

1 分钟阅读

    路透上海1月10日 - 中国进出口银行周三公告，将于周四(11日)招标增发至多120亿元
人民币三期固息债，期限包括三年和两期五年，其中五年期140303剩余期限逾一年，到期日
为2019年1月28日。
    
    上述三期债为分别为该行2014年第三期               、2017年第10期CN170310=CFX
S和第九期               的增发债，票面利率依次为5.48%、4.03%和4.11%。
        
    具体发行条款如下：
 
                2014年第3期及2017年第10/9期增发债
    -------------------------------------------------
    招标规模上限    5年(140303)：50亿元；3年：40亿元
                    5年(170309)：30亿元
    期限/计息方式   3/5年固息
    招标时间        1月11日10:00-11:30
    招标方式        单一价格中标（荷兰式）
    缴款日          1月15日  
    起息日          3年：2017/8/7；5年(140303)：2014/1/28                    
                    5年(170309)：2017/7/10
    分销期          1月11日-1月15日                     
    上市日          1月17日
    手续费          3年/5年(140303)：0.05%；5年(170309)：0.1%
   -------------------------------------------------(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 吴芳； 审校 张喜良)

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