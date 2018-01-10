中国新债：进出口行周四将招标增发至多120亿元三期债，期限三及五年

路透上海1月10日 - 中国进出口银行周三公告，将于周四(11日)招标增发至多120亿元 人民币三期固息债，期限包括三年和两期五年，其中五年期140303剩余期限逾一年，到期日 为2019年1月28日。 上述三期债为分别为该行2014年第三期 、2017年第10期CN170310=CFX S和第九期 的增发债，票面利率依次为5.48%、4.03%和4.11%。 具体发行条款如下： 2014年第3期及2017年第10/9期增发债 ------------------------------------------------- 招标规模上限 5年(140303)：50亿元；3年：40亿元 5年(170309)：30亿元 期限/计息方式 3/5年固息 招标时间 1月11日10:00-11:30 招标方式 单一价格中标（荷兰式） 缴款日 1月15日 起息日 3年：2017/8/7；5年(140303)：2014/1/28 5年(170309)：2017/7/10 分销期 1月11日-1月15日 上市日 1月17日 手续费 3年/5年(140303)：0.05%；5年(170309)：0.1% -------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳； 审校 张喜良)