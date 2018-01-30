中国新债：进出口行周四将招标增发至多140亿元三期债，期限1/3/5年

路透上海1月30日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(2月1日)招标增发一、三和五 年固息债，包括追加发行在内，发行总额不超过140亿元人民币。 上述三期债分别为进出口行今年第一期 、第二期 和第 三期的增发债，票面利率为4.20%、4.83%、4.97%；三年和五年招标结束后可各追加不超过1 5亿元。 具体发行条款如下： 2018年第1/2/3期增发债 ------------------------------------------------- 招标规模上限 1年：40亿元；3/5年：35亿元 追加发行上限 3/5年：各15亿元 期限/计息方式 1/3/5年固息 招标时间 2月1日10:00-11:10 追加招标时间 首场确认后20分钟 招标方式 单一价格中标（荷兰式） 缴款日 2月5日 起息日 1年：2018/1/10；3年：2018/1/22； 5年：2018/1/29 分销期 2月1日-2月5日 上市日 2月7日 手续费 1/3年：0.05%；5年：0.1% -------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)