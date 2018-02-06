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February 6, 2018 / 7:58 AM / 更新于 a day ago

中国新债：进出口行周四将招标增发至多140亿元三期债，期限1/3/5年

1 分钟阅读

    路透上海2月6日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(8日)招标增发一、三和五年固
息债，包括追加发行在内，发行总额不超过140亿元人民币。
    
    上述三期债分别为进出口行今年第一期               、第二期               和第
三期的增发债，票面利率为4.20%、4.83%、4.97%；三年和五年首场招标结束后可各追加不
超过15亿元。
        
    具体发行条款如下：
 
                    2018年第1/2/3期增发债
    -------------------------------------------------
    招标规模上限    1年：40亿元；3/5年：35亿元
    追加发行上限    3/5年：各15亿元
    期限/计息方式   1/3/5年固息
    招标时间        2月8日10:00-11:10
    追加招标时间    首场确认后20分钟
    招标方式        单一价格中标（荷兰式）
    缴款日          2月23日
    起息日          1年：2018/1/10；3年：2018/1/22；
                    5年：2018/1/29                    
    分销期          2月8日-2月23日
    上市日          2月26日
    手续费          1/3年：0.05%；5年：0.1%
   -------------------------------------------------(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 边竞；审校 张喜良)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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