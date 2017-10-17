中国新债：进出口行周四招标发行至多130亿元四期债，期限1/3/5/10年

路透上海10月17日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(19日)招标发行总额不超过1 30亿元人民币四期固息债，期限包括一年、三年、五年和10年。 上述一年债为该行今年第11期新发债，三、五和10年品种为该行今年第10期CN170310= CFXS、第九期 和第三期 的增发债，票面利率分别为4.03% 、4.11%和4.11%。 具体发行条款如下： 2017年第11期新发债和第10/9/3期增发债 ------------------------------------------------- 招标规模上限 1/3/10年：30亿；5年：40亿 期限/计息方式 1/3/5/10年固息 招标时间 1/3年：10月19日10:00-11:00 5/10年：10月19日10:00-11:30 招标方式 单一利率或价格中标（荷兰式） 缴款日 10月23日 起息日 1年：2017/10/23；3年：2017/8/7 5年：2017/7/10；10年：2017/3/20 分销期 10月19日-10月23日 上市日 10月25日 手续费 1/3年：0.05%；5年：0.1%；10年：0.15% -------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)