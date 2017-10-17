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中国新债：进出口行周四招标发行至多130亿元四期债，期限1/3/5/10年
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2017年10月17日 / 上午9点33分 / 7 天前

中国新债：进出口行周四招标发行至多130亿元四期债，期限1/3/5/10年

1 分钟阅读

    路透上海10月17日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(19日)招标发行总额不超过1
30亿元人民币四期固息债，期限包括一年、三年、五年和10年。
    
    上述一年债为该行今年第11期新发债，三、五和10年品种为该行今年第10期CN170310=
CFXS、第九期               和第三期               的增发债，票面利率分别为4.03%
、4.11%和4.11%。
    
    具体发行条款如下：
 
                   2017年第11期新发债和第10/9/3期增发债
    -------------------------------------------------
    招标规模上限    1/3/10年：30亿；5年：40亿
    期限/计息方式   1/3/5/10年固息
    招标时间        1/3年：10月19日10:00-11:00
                    5/10年：10月19日10:00-11:30
    招标方式        单一利率或价格中标（荷兰式）
    缴款日          10月23日
    起息日          1年：2017/10/23；3年：2017/8/7
                    5年：2017/7/10；10年：2017/3/20
    分销期          10月19日-10月23日
    上市日          10月25日
    手续费          1/3年：0.05%；5年：0.1%；10年：0.15%
   -------------------------------------------------(完)

 (发稿 边竞；审校 张喜良)

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