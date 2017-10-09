FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国新债：重庆下周一将发行227亿元一般和专项地方债，期限3/5/10年
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月9日 / 上午9点32分 / 12 天内

中国新债：重庆下周一将发行227亿元一般和专项地方债，期限3/5/10年

2 分钟阅读

    路透上海10月9日 - 中国重庆市财政局周一公告，将于下周一(16日)招标发行总额227
亿元人民币的一般和专项地方债，期限包括三年、五年和10年。
    
    公告显示，一般地方债期限10年，全部为置换债券；普通专项债期限三年，也为置换债
券；土地储备专项债含三期，期限均为五年，全部为新增债券。中债资信评估公司对上述债
券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：           
         类别           期限   规模(亿元       招标时间         起息日
                                   )                           
       一般债券         10年     44.6     10月16日9:30-10:10   10月17日
    专项债券(普通)       3年     57.4     10月16日10:30-11:10  10月17日
  专项债券(土地储备)                                               
   其中：重庆市本级      5年      115     10月16日11:30-12:10  10月17日
        重庆九龙坡区     5年       8                               
        重庆万州区       5年       2                               
  土地储备专项债小计              125                              
         总计                     227                              
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。
(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here
    here
    here

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below