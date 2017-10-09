中国新债：重庆下周一将发行227亿元一般和专项地方债，期限3/5/10年

路透上海10月9日 - 中国重庆市财政局周一公告，将于下周一(16日)招标发行总额227 亿元人民币的一般和专项地方债，期限包括三年、五年和10年。 公告显示，一般地方债期限10年，全部为置换债券；普通专项债期限三年，也为置换债 券；土地储备专项债含三期，期限均为五年，全部为新增债券。中债资信评估公司对上述债 券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 起息日 ) 一般债券 10年 44.6 10月16日9:30-10:10 10月17日 专项债券(普通) 3年 57.4 10月16日10:30-11:10 10月17日 专项债券(土地储备) 其中：重庆市本级 5年 115 10月16日11:30-12:10 10月17日 重庆九龙坡区 5年 8 重庆万州区 5年 2 土地储备专项债小计 125 总计 227 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。 其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)