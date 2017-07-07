中国新债：重庆下周五将发行390亿元一般及专项地方债，期限3-10年

路透上海7月7日 - 中国重庆市财政局周五公告称，将于下周五(14日)招标发行总额390亿元人民币一般及专项地方债，一般债含五、七和10年期，专项债则包括三、七和10年期。 上述一般及专项地方债均为该市今年第二批，一般债中包括90亿元新增债券和118亿元置换债券；专项债中，新增债和置换债各为114亿元和68亿元。中债资信评估有限责任公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 90 7月14日上午9:30-10:10 7月17日 7年 80 10年 38 小计 208 专项债券 3年 68 7月14日上午10:30-11:1 7月17日 0 7年 60 10年 54 小计 182 总计 390 上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 边竞；审校 张喜良)