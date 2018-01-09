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中国新债：铁路总公司周三将发行200亿元固息债，期限五年和10年
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January 9, 2018 / 12:57 AM / 2 days ago

中国新债：铁路总公司周三将发行200亿元固息债，期限五年和10年

2 分钟阅读

    路透上海1月9日 - 中国铁路总公司周二公告，将于周三(10日)招标发行总额200亿元人
民币两期固息债，其中五年期150亿元，10年期50亿元。
    
    刊登于中国证券报的公告显示，上述债券为铁路总公司今年第一期铁路建设债券，采用
单一利率(荷兰式)招标方式，具体招标时间为1月10日上午10:00-11:00。五年期品种招标利
率区间4.20%-5.20%，10年期区间4.25%-5.25%。
    
    本次债券的分销期起始日、起息日和缴款日均为1月11日，牵头主承销商为国开证券和
邮储银行，其他联合主承销商包括工商银行、中国银行、中信证券和中金公司。
        
    本次债券由铁路建设基金提供担保，中诚信国际信用评级公司对发行人主体和本期债券
评级均为AAA。            
     
    根据发改委批复，2017年度中国铁路建设债券发行规模3,000亿元，在批复文件下达后
到2018年底，采用跨年度方式发行。
    
    自1995年至本期债券发行前，发行人共发行中国铁路建设债券14,487亿元，尚未到期13
,455亿元；中期票据2,450亿元，尚未到期1,300亿元；短期融资券2,800亿元；超短期融资
券1,650亿元，尚未到期200亿元。
    
     以下为2017年铁道债招标情况(发行量单位：亿元)：             
                  3年期               5年期               10年期
  招标日    发行   利率   倍数  发行   利率   倍数  发行   利率   倍数
             量                  量                  量           
   12/12     --     --     --    100   4.94%  2.02   100   4.96%  2.30
   11/24     --     --     --    150   4.90%  1.72   50    4.93%  1.51
   11/15     --     --     --    150   4.85%  1.49   50    4.88%  1.31
   7/27      --     --     --    150   4.31%  2.97   50    4.48%  6.52
   7/12      --     --     --    130   4.30%  2.06   70    4.61%  1.20
   6/14      --     --     --    130   4.41%  2.01   70    4.45%  2.58
   5/24       --     --    --    130   4.53%  2.07   70    4.57%  1.88
                                                                  
   5/12      --     --     --    130   4.50%  3.03   70    4.54%  2.52
   4/12      --     --     --    150   4.19%  2.20   50    4.23%  2.98
   3/22      --     --     --    150   4.30%  1.47   50    4.25%  3.10
   2/23      200   3.87%  2.09   --     --     --    --     --     --
  (完)

 (发稿 吴芳； 审校 林高丽)

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