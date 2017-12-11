中国新债：铁路总公司周二将发行200亿元固息债，期限五年和10年

路透上海12月11日 - 中国铁路总公司周一公告，将于周二(12日)招标发行总额200亿元 人民币两期固息债，五年和10年期各100亿元。 刊登于中国证券报的公告显示，上述债券为铁路总公司今年第11期铁路建设债券，采用 单一利率(荷兰式)招标方式，具体招标时间为12月12日上午10:00-11:00。五年期品种招标 利率区间4.20%-5.20%，10年期区间4.25%-5.25%。 本次债券的分销期起始日、起息日和缴款日均为12月13日，牵头主承销商为中信证券和 农业银行，其他联合主承销商包括工商银行、建设银行、国开证券和中金公司。中诚信国际 信用评级公司对发行人主体和本期债券评级均为AAA。 本次债券由铁路建设基金提供担保，中诚信国际信用评级公司对发行人主体和本期债券 评级均为AAA。 以下为最近一段时间以来铁道债招标情况(发行量单位：亿元)： 3年期 5年期 10年期 招标日 发行 利率 倍数 发行 利率 倍数 发行 利率 倍数 量 量 量 11/24 -- -- -- 150 4.90% 1.72 50 4.93% 1.51 11/15 -- -- -- 150 4.85% 1.49 50 4.88% 1.31 7/27 -- -- -- 150 4.31% 2.97 50 4.48% 6.52 7/12 -- -- -- 130 4.30% 2.06 70 4.61% 1.20 6/14 -- -- -- 130 4.41% 2.01 70 4.45% 2.58 5/24 -- -- -- 130 4.53% 2.07 70 4.57% 1.88 5/12 -- -- -- 130 4.50% 3.03 70 4.54% 2.52 4/12 -- -- -- 150 4.19% 2.20 50 4.23% 2.98 3/22 -- -- -- 150 4.30% 1.47 50 4.25% 3.10 2/23 200 3.87% 2.09 -- -- -- -- -- -- 根据发改委批复，2017年度中国铁路建设债券发行规模3,000亿元，在批复文件下达后 到2018年底，采用跨年度方式发行。 自1995年至本期债券发行前，发行人共发行中国铁路建设债券14,287亿元，尚未到期13 ,405亿元；中期票据2,450亿元，尚未到期1,300亿元；短期融资券2,800亿元，已全部兑付 ；超短期融资券1,650亿元，尚未到期200亿元。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)