中国新债：铁路总公司周五将发行200亿元固息债，期限五年和10年

路透上海11月23日 - 中国铁路总公司周四公告，将于周五(24日)招标发行总额200亿元 人民币两期固息债，其中五年期发行规模150亿元，10年期50亿元。 上述债券为铁路总公司今年第10期铁路建设债券，采用单一利率(荷兰式)招标方式，具 体招标时间为11月24日上午10:00-11:00，两个期限招标利率区间均为3.94%-4.94%。11月27 日开始分销，当日截止缴款。 本次债券由铁路建设基金提供担保，牵头主承销商为中信证券和工行；其他主承销商包 括农行、建行、中信建投证券、招商证券。中诚信国际信用评级公司对发行人主体和本期债 券评级均为AAA。 以下为最近一段时间以来铁道债招标情况(发行量单位：亿元)： 3年期 5年期 10年期 招标日 发行 利率 倍数 发行 利率 倍数 发行 利率 倍数 量 量 量 11/15 -- -- -- 150 4.85% 1.49 50 4.88% 1.31 7/27 -- -- -- 150 4.31% 2.97 50 4.48% 6.52 7/12 -- -- -- 130 4.30% 2.06 70 4.61% 1.20 6/14 -- -- -- 130 4.41% 2.01 70 4.45% 2.58 5/24 -- -- -- 130 4.53% 2.07 70 4.57% 1.88 5/12 -- -- -- 130 4.50% 3.03 70 4.54% 2.52 4/12 -- -- -- 150 4.19% 2.20 50 4.23% 2.98 3/22 -- -- -- 150 4.30% 1.47 50 4.25% 3.10 2/23 200 3.87% 2.09 -- -- -- -- -- -- 根据发改委批复，2017年度中国铁路建设债券发行规模3,000亿元，在批复文件下达后 到2018年底，采用跨年度方式发行。 自1995年至本期债券发行前，发行人共发行中国铁路建设债券14,087亿元，尚未到期13 ,465亿元；中期票据2,450亿元，尚未到期1,300亿元；短期融资券2,800亿元，已全部兑付 ；超短期融资券1,650亿元，尚未到期200亿元。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)