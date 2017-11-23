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中国新债：铁路总公司周五将发行200亿元固息债，期限五年和10年
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2017年11月23日 / 凌晨4点36分 / 1 天前

中国新债：铁路总公司周五将发行200亿元固息债，期限五年和10年

2 分钟阅读

    路透上海11月23日 - 中国铁路总公司周四公告，将于周五(24日)招标发行总额200亿元
人民币两期固息债，其中五年期发行规模150亿元，10年期50亿元。
    
    上述债券为铁路总公司今年第10期铁路建设债券，采用单一利率(荷兰式)招标方式，具
体招标时间为11月24日上午10:00-11:00，两个期限招标利率区间均为3.94%-4.94%。11月27
日开始分销，当日截止缴款。
        
    本次债券由铁路建设基金提供担保，牵头主承销商为中信证券和工行；其他主承销商包
括农行、建行、中信建投证券、招商证券。中诚信国际信用评级公司对发行人主体和本期债
券评级均为AAA。
            
    以下为最近一段时间以来铁道债招标情况(发行量单位：亿元)：             
                  3年期               5年期               10年期
  招标日    发行   利率   倍数  发行   利率   倍数  发行   利率   倍数
            量                  量                   量           
   11/15     --     --     --    150   4.85%  1.49   50    4.88%  1.31
   7/27      --     --     --    150   4.31%  2.97   50    4.48%  6.52
   7/12      --     --     --    130   4.30%  2.06   70    4.61%  1.20
   6/14      --     --     --    130   4.41%  2.01   70    4.45%  2.58
   5/24       --     --    --    130   4.53%  2.07   70    4.57%  1.88
                                                                  
   5/12      --     --     --    130   4.50%  3.03   70    4.54%  2.52
   4/12      --     --     --    150   4.19%  2.20   50    4.23%  2.98
   3/22      --     --     --    150   4.30%  1.47   50    4.25%  3.10
   2/23      200   3.87%  2.09   --     --     --    --     --     --
 
    根据发改委批复，2017年度中国铁路建设债券发行规模3,000亿元，在批复文件下达后
到2018年底，采用跨年度方式发行。
    
    自1995年至本期债券发行前，发行人共发行中国铁路建设债券14,087亿元，尚未到期13
,465亿元；中期票据2,450亿元，尚未到期1,300亿元；短期融资券2,800亿元，已全部兑付
；超短期融资券1,650亿元，尚未到期200亿元。(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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