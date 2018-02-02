中国新债：阿联酋沙迦20亿元三年期主权熊猫债票面利率5.8%--主承销商

路透上海2月2日 - 中国银行周五称，周四(1日)其作为牵头主承销商及牵头簿记管理人，协助阿联酋沙迦酋长国在中国银行间债券市场成功发行20亿元人民币债券，期限三年，票面年利率5.8%。

中行新闻稿称，该笔债券是中东地区发行人进入中国银行间债券市场发行的首支主权熊猫债，为中东地区及更多准备尝试在中国资本市场融资的国际主流发行人树立了样板；部分境外投资人通过“债券通”参与了本次债券发行。

上海清算所周二刊登的发行公告显示，该期债簿记建档日为2月1日，缴款日为2月2日，中国银行、工商银行、汇丰银行（中国）和渣打银行（中国）为联席主承销商，中国银行为簿记管理人。

沙迦是阿联酋的第三大酋长国，位于阿联酋的中心，西面毗邻阿拉伯湾并与其他六个酋长国在陆地接壤。联合资信评估有限责任公司评定发行人主体区域长期信用等级为AAA，2018年度第一期人民币债券的信用级别为AAA。

在中国银行间债市曾发行人民币债券的主权发行人包括加拿大不列颠哥伦比亚省、匈牙利、波兰和韩国。此前最近一次为加拿大BC省去年11月发行的10亿元三年期人民币债券，利率4.8%。（完）

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