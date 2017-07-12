中国新债：陕西下周二将发行173.7亿元一般及专项地方债，期限3/5/10年

路透上海7月12日 - 中国陕西省财政厅周二晚间公告称，将于下周二(18日)招标发行总 额173.7亿元人民币一般及专项地方债，其中一般债包括三和10年期，专项债为五年期。 上述一般及专项地方债全部为新增债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 100 7月18日上午14:00-14:4 7月19日 0 10年 54.7 小计 154.7 专项债券 5年 19 7月18日上午15:00-15:4 7月19日 0 小计 19 总计 173.7 上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲 线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20% 。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。 其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 边竞； 审校 乔艳红)