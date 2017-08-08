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中国新债：陕西下周二将招标发行137亿元一般及专项地方债，期限三及10年
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2017年8月8日 / 早上8点24分 / 6 天内

中国新债：陕西下周二将招标发行137亿元一般及专项地方债，期限三及10年

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海8月8日 - 中国陕西省财政厅周二公告称，将于下周二(15日)通过上海证券交
易所发行系统招标发行总额137.1146亿元人民币的一般和专项地方债，期限均含三及10年。
    
    上述一般债和专项债全部为置换债，为陕西省今年第四批。中债资信评估责任有限公司
对上述债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：    
      类别            期限       规模(亿元        招标时间           发行期
                                     )                             
    一般债券           3年         29.1       8月15日9:30-10:10      8月16日
                      10年        28.3346                               
      小计                        57.4346                          
    专项债券           3年          40       8月15日10:30-11:10      8月16日
                      10年         39.68                           
      小计                         79.68                                
      总计                       137.1146                               
 
    上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲
线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%
。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。
(完)
    
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 (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)

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