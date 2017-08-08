中国新债：陕西下周二将招标发行137亿元一般及专项地方债，期限三及10年

路透上海8月8日 - 中国陕西省财政厅周二公告称，将于下周二(15日)通过上海证券交 易所发行系统招标发行总额137.1146亿元人民币的一般和专项地方债，期限均含三及10年。 上述一般债和专项债全部为置换债，为陕西省今年第四批。中债资信评估责任有限公司 对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 29.1 8月15日9:30-10:10 8月16日 10年 28.3346 小计 57.4346 专项债券 3年 40 8月15日10:30-11:10 8月16日 10年 39.68 小计 79.68 总计 137.1146 上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲 线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20% 。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。 其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。 (完) 参看详情，可点选 here here (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)