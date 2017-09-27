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中国新债：陕西定向发行329.63亿元一般及专项地方债，利率较下限上浮16%
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2017年9月27日 / 凌晨4点07分 / 24 天内

中国新债：陕西定向发行329.63亿元一般及专项地方债，利率较下限上浮16%

2 分钟阅读

    路透上海9月27日 - 中国陕西省财政厅周三公告称，当日采用定向承销方式，发行了总
额329.6321亿元人民币的一般和专项地方债，期限三、五、七、10年；中标利率均较下限（
同期限国债收益率五日均值）上浮16%。 
    
    以下为本次定向地方债具体发行情况： 
      债券类别       规模(亿元  期限  利率(%)  基准利率    上浮    上浮幅度
                         )      (年)             (%)     基点(bp)     (%)
      一般债券        30.1331    3     4.15      3.58       57        16
                       44.07     5     4.20      3.62       58        16
                       44.07     7     4.29      3.70       59        16
                      29.8307    10    4.20      3.62       58        16
        小计         148.1038                                          
      专项债券         90.59     5     4.20      3.62       58        16
                      90.9383    7     4.29      3.70       59        16
        小计         181.5283                                      
        总计         329.6321                                          
    中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，
各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应
当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。
（完）
    
    参看相关细节，请点选中国债券信息网 here
    here

 (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)

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