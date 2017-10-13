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中国新债：青岛下周五将发行96.88亿元一般和专项地方债，期限3-10年
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2017年10月13日 / 上午9点30分 / 8 天前

中国新债：青岛下周五将发行96.88亿元一般和专项地方债，期限3-10年

2 分钟阅读

    路透上海10月13日 - 中国青岛市财政局周五公告，将于下周五(20日)招标发行总额96.881亿元人民币的一般和专项地方债，期限包括三、五、七和10年。
    
    公告显示，一般债券发行总额23.986亿元，全部为置换债券，期限包括3-10年四种；普通专项债发行总额51.395亿元，其中新增债券39亿，置换债券12.395亿，期限包括五、七和10年三种；两期土地储备专项债总规模21.5亿元，均为五年期，全部为新增债券。
    
    大公国际资信评估有限公司对上述债券评级为AAA。具体发行明细如下：    
        类别          期限   规模(亿元       招标时间         起息日
                                 )                           
      专项债券         5年    30.6975   10月20日9:30-10:10   10月23日
                       7年    10.479                             
                      10年    10.2185                            
        小计                  51.395                             
 专项债券(土地储备)    5年      1.5     10月20日9:30-10:10   10月23日
        一期                                                 
        二期           5年      20                               
        小计                   21.5                              
      一般债券         3年    2.3986    10月20日10:30-11:10  10月23日
                       5年    7.1958                             
                       7年    7.1958                             
                      10年    7.1958                             
        小计                  23.986                             
        总计                  96.881                             
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here
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 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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