中国新债：青岛定向发行100.5亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮16%

路透北京7月24日 - 中国青岛市财政局周一公告，当日采用定向承销方式发行了总额100.451亿元人民币 的一般和专项债券，其中一般债含三、五、七和10年四个期限，专项债含五、七和10年三个期限，中标利率均 较下限(同期限国债收益率五日均值)上浮16%。 今年已发行的定向地方债中，此前除宁夏、重庆和广西三批债票面利率较国债基准上浮16%，其余上浮比 例均为15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（年 利率（% 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（% 别 ） ） ） ） ） ） 一般债 7.1122 3 4.04 3.49 55 16 券 21.3366 5 4.07 3.51 56 16 21.3366 7 4.20 3.62 58 16 21.3366 10 4.15 3.58 57 16 小计 71.122 专项债 14.6645 5 4.07 3.51 56 16 券 5.8658 7 4.20 3.62 58 16 8.7987 10 4.15 3.58 57 16 小计 29.329 总计 100.451 中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量 原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债 券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方 式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 林高丽)