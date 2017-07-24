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15 天前
中国新债：青岛定向发行100.5亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮16%
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2017年7月24日 / 早上6点25分 / 15 天前

中国新债：青岛定向发行100.5亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮16%

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透北京7月24日 - 中国青岛市财政局周一公告，当日采用定向承销方式发行了总额100.451亿元人民币
的一般和专项债券，其中一般债含三、五、七和10年四个期限，专项债含五、七和10年三个期限，中标利率均
较下限(同期限国债收益率五日均值)上浮16%。
    
    今年已发行的定向地方债中，此前除宁夏、重庆和广西三批债票面利率较国债基准上浮16%，其余上浮比
例均为15%。
    
    以下为本次定向地方债具体发行情况： 
    
 债券类   规模（亿元  期限（年   利率（%   基准利率（%  上浮基点（bp  上浮幅度（%
   别         ）         ）         ）         ）            ）           ）
 一般债     7.1122        3        4.04       3.49           55           16
   券                                                                 
           21.3366        5        4.07       3.51           56           16
           21.3366        7        4.20       3.62           58           16
           21.3366       10        4.15       3.58           57           16
  小计      71.122                                                         
 专项债    14.6645        5        4.07       3.51           56           16
   券                                                                 
            5.8658        7        4.20       3.62           58           16
            8.7987       10        4.15       3.58           57           16
  小计      29.329                                                               
  总计     100.451                                                               
 
    中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量
原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债
券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方
式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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