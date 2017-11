中国新债：青海周五将发行72亿一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海11月20日 - 中国青海省财政厅上周五晚间公告,将于本周五(24日)招标发行 总额72.1251亿元人民币的地方债,包括一般地方债、专项地方债和收费公路专项债,期限 含三、五、七和10年。 本次一般地方债发行总额8.7966亿元,期限10年,其中新增债券6.2亿元,置换债券2.5 966亿元;专项债券15.3285亿元,含三年(两期)和五年(三年)两个期限,其中15亿为新增, 剩余为置换;收费公路专项债总额48亿元,全部为新增债券,含五、七和10年三种。 大公国际资信评估有限公司对上述债券评级全部为AAA级。 具体发行明细如下: 类别 期限 规模(亿元) 招标时间 起息日 收费公路专项债 5年 6 11月24日14:00-14:40 11月27日 7年 14 10年 28 小计 48 专项债券 3年 2 11月24日15:00-15:40 11月27日 5年 3 3年 3 5年 7 5年 0.3285 小计 15.3285 一般债券 10年 8.7966 11月24日16:00-16:40 11月27日 总计 72.1251 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中,招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值,上限为该平均值 上浮30%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称,公开发行的地方 债,各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%;此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示,截至11月13日,中国今年累计发行地方政府债41,114.6172亿元。 (完) 参看详情,可点选中国债券信息网 here here here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)