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中国新债：青海周五将发行72亿一般和专项地方债，期限3-10年
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2017年11月20日 / 凌晨1点49分 / 2 天前

中国新债：青海周五将发行72亿一般和专项地方债，期限3-10年

2 分钟阅读

    路透上海11月20日 - 中国青海省财政厅上周五晚间公告，将于本周五(24日)招标发行
总额72.1251亿元人民币的地方债，包括一般地方债、专项地方债和收费公路专项债，期限
含三、五、七和10年。
    
    本次一般地方债发行总额8.7966亿元，期限10年，其中新增债券6.2亿元，置换债券2.5
966亿元；专项债券15.3285亿元，含三年(两期)和五年(三年)两个期限，其中15亿为新增，
剩余为置换；收费公路专项债总额48亿元，全部为新增债券，含五、七和10年三种。
    
    大公国际资信评估有限公司对上述债券评级全部为AAA级。
        
    具体发行明细如下：   
      类别         期限   规模(亿元)       招标时间          起息日
 收费公路专项债    5年        6       11月24日14:00-14:40   11月27日
                   7年        14                                
                   10年       28                                
      小计                    48                                
    专项债券       3年        2       11月24日15:00-15:40   11月27日
                   5年        3                                 
                   3年        3                                 
                   5年        7                                 
                   5年      0.3285                              
      小计                 15.3285                              
    一般债券       10年     8.7966    11月24日16:00-16:40   11月27日
      总计                 72.1251                              
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮30%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，截至11月13日，中国今年累计发行地方政府债41,114.6172亿元。
(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here
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 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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