中国新债：青海10月12日招标发112.3亿元一般及专项地方债，期限3-10年

路透上海9月30日 - 中国青海省财政厅周五晚间公告称，将于10月12日招标发行总额11 2.302亿元人民币的一般和专项地方债，期限3-10年。 上述一般债全部为置换债券，普通专项债和土储专项债全部为新增债券，大公国际资信 评估有限公司对上述债券信用评级均为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 起息日 ) 一般债券 3年 8.132 10月12日11:30-12:10 10月13日 5年 20.33 7年 24.39 10年 28.45 小计 81.302 专项债券 3年 3 10月12日10:30-11:10 10月11日 5年 3 7年 2 10年 3 小计 11 土储专项债 其中：西宁市 5年 4 10月12日9:30-10:10 10月13日 海东市 5年 5 海西州 5年 5 黄南州 5年 2 海南州 5年 1 果洛州 5年 1 海北州 5年 1 玉树州 5年 1 小计 20 总计 112.302 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮30%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。 其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here here (发稿 边竞； 审校 杨淑祯)