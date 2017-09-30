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中国新债：青海10月12日招标发112.3亿元一般及专项地方债，期限3-10年
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2017年9月30日 / 凌晨2点10分 / 21 天内

中国新债：青海10月12日招标发112.3亿元一般及专项地方债，期限3-10年

3 分钟阅读

    路透上海9月30日 - 中国青海省财政厅周五晚间公告称，将于10月12日招标发行总额11
2.302亿元人民币的一般和专项地方债，期限3-10年。
    
    上述一般债全部为置换债券，普通专项债和土储专项债全部为新增债券，大公国际资信
评估有限公司对上述债券信用评级均为AAA。
    
    具体发行明细如下：           
         类别           期限   规模(亿元       招标时间         起息日
                                   )                           
       一般债券          3年     8.132    10月12日11:30-12:10  10月13日
                         5年     20.33                             
                         7年     24.39                             
                        10年     28.45                             
         小计                   81.302                         
       专项债券          3年       3      10月12日10:30-11:10  10月11日
                         5年       3                               
                         7年       2                               
                        10年       3                               
         小计                     11                               
      土储专项债                                                   
     其中：西宁市        5年       4      10月12日9:30-10:10   10月13日
        海东市           5年       5                               
        海西州           5年       5                               
        黄南州           5年       2                               
        海南州           5年       1                               
        果洛州           5年       1                               
        海北州           5年       1                               
        玉树州           5年       1                               
         小计                     20                               
         总计                   112.302                            
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮30%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。
(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here
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 (发稿 边竞； 审校 杨淑祯)

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