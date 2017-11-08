中国新债：黑龙江下周三将招标发行131.4亿一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海11月8日 - 中国黑龙江省财政厅周三公告，将于下周三(15日)招标发行总额13 1.422亿元人民币的一般和专项地方债，其中专项债包括普通专项、收费公路专项和土地储 备专项债，债券期限包括三年、五年、七年和10年四种。 公告显示，一般地方债为三年期，规模37.8396亿元，其中置换债券35.3396亿元，新增 债券2.5亿元；普通专项债总额80.7224亿元，其中新增债券7.14亿元，置换债券73.5824亿 元；收费公路和土地储备专项债规模分别为2.86亿和10亿元，全部为新增债。 大公国际资信评估公司对上述债券评级均为AAA。具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 起息日 ) 一般债券 3年 37.8396 11月15日14:00-14:40 11月16日 专项债券 3年 33.5824 11月15日15:00-15:40 11月16日 5年 27.14 7年 20 专项债小计 80.7224 收费公路专项债 10年 2.86 11月15日15:00-15:40 11月16日 土地储备专项债--哈尔 5年 0.9 11月15日16:00-16:40 11月16日 滨 牡丹江 5年 0.2 佳木斯 5年 3.3828 黑河 5年 1.5 绥化 5年 4.0172 土地储备小计 10 总计 131.422 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格或利率。投标标位区间下限为中债 国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该 平均值上浮30%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.99万亿元。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here here here (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)