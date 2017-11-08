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中国新债：黑龙江下周三将招标发行131.4亿一般和专项地方债，期限3-10年
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2017年11月8日 / 上午11点00分 / 1 天前

中国新债：黑龙江下周三将招标发行131.4亿一般和专项地方债，期限3-10年

3 分钟阅读

    路透上海11月8日 - 中国黑龙江省财政厅周三公告，将于下周三(15日)招标发行总额13
1.422亿元人民币的一般和专项地方债，其中专项债包括普通专项、收费公路专项和土地储
备专项债，债券期限包括三年、五年、七年和10年四种。
    
    公告显示，一般地方债为三年期，规模37.8396亿元，其中置换债券35.3396亿元，新增
债券2.5亿元；普通专项债总额80.7224亿元，其中新增债券7.14亿元，置换债券73.5824亿
元；收费公路和土地储备专项债规模分别为2.86亿和10亿元，全部为新增债。
    
    大公国际资信评估公司对上述债券评级均为AAA。具体发行明细如下：           
         类别           期限   规模(亿元       招标时间         起息日
                                   )                           
       一般债券          3年    37.8396   11月15日14:00-14:40  11月16日
       专项债券          3年    33.5824   11月15日15:00-15:40  11月16日
                         5年     27.14                             
                         7年      20                               
        专项债小计              80.7224                            
      收费公路专项债    10年     2.86     11月15日15:00-15:40  11月16日
 土地储备专项债--哈尔    5年      0.9     11月15日16:00-16:40  11月16日
          滨                                                   
          牡丹江         5年      0.2                              
          佳木斯         5年    3.3828                             
           黑河          5年      1.5                              
           绥化          5年    4.0172                             
      土地储备小计                10                               
         总计                   131.422                            
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格或利率。投标标位区间下限为中债
国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该
平均值上浮30%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.99万亿元。
 (完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here
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 (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)

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