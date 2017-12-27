中国期市：上期所改善镍合约连续性，将引导市场形成连续合约交易习惯

路透北京12月27日 - 中国上海期货交易所周三称，自镍期货合约连续活跃措施实施以来，镍合约连续性改善初见成效。未来上期所将不断加大工作力度，引导市场逐步形成连续合约的交易习惯，合约连续性有望得到进一步的实质性改善。

上期所新闻稿称，当前镍期货市场运行平稳，镍期货主力合约按“1-5-9”自然月跳跃轮转现象出现了初步改善的迹象，原1、5、9合约以外的其他月份的交易和持仓水平显著提高，价格连续性和合约间价差合理性明显改善，合约的连续性持续提升。

“2018年上期所将继续加强市场调研和产业客户的培训工作，完善交易规则，引导产业客户合理利用期货市场，优化市场投资者结构，持续提升相关期货合约连续性，继续拓展期货市场服务实体经济的深度和广度。”上期所表示。

新闻稿援引上期所相关负责人表示，为了改善期货合约不连续的顽疾，提高期货市场服务实体经济的能力，上期所以镍品种为试点，通过降低镍期货非1、5、9合约交易成本、加强市场培育和投资者教育等多种手段，全力优化了镍期货合约的连续性。

国内工业品期货的上市合约月份通常是“1-12”个自然月，相邻上市合约之间间隔1个自然月。然而，受到品种特性、发展路径、市场环境、交易习惯等多种因素的影响，许多品种主力合约的轮换月份间隔为4或6个自然月，与合约设计初衷和产业需求存在差距，并在一定程度上影响了期货市场功能的发挥。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)