中国期市：上期所期铜期权获准立项，将是国内首个工业品期权品种

路透上海11月20日 - 中国上海期货交易所称，铜期货期权的立项申请近日获得中国证监会批复同意，这将是国内首个工业品期权品种，将进一步丰富国内有色金属衍生品市场的风险管理工具。

上期所新闻稿引述该所相关人士的话称，铜期货期权立项后，上期所将按照证监会相关要求，进一步做好上市的各项准备工作，切实完善市场监管和风险防范制度，确保铜期货期权顺利推出和稳健运行。

铜期货期权具有成熟的标的市场。经过多年的稳健运行和稳步发展，国内铜期货市场具有成交规模大、合约连续性强、流动性好、投资者结构相对成熟等特点，上期所铜期货在国际上的知名度不断提升，已具有一定的国际影响力。

开发上市铜期货期权不但能够为铜产业链相关企业提供更加精细化的风险管理工具，提高企业风险管理的灵活性，而且能够完善国内铜期货市场的投资者结构，有利于中国在国际金融中心建设中提升铜的国际定价话语权。

近年来，随着市场套期保值企业的不断增多，铜期货交易的法人客户特别是产业客户数量、持仓量占比继续呈现上升势头，位居国内品种前列。2017年上半年，国内铜期货双边成交量为5,278.56万手，双边成交额为12.35万亿元人民币，法人客户成交量占比为25.62%，持仓量占比为65.45%。

目前国内已有白糖期货期权和豆粕期货期权等农产品期权产品上市。（完）