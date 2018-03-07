中国期市：上海螺纹钢下跌近2%，市场担忧贸易战风险

路透马尼拉3月7日 - 中国钢期货周三下跌近2%，与亚洲其他风险资产一起下跌。此前美国政府中一位支持自由贸易的官员辞职，令人担忧美国可能推行对进口钢铝征重税的政策，这可能引发一场贸易战。

亚洲股市、以及从原油到铜等大宗商品也下跌，此前白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)周二宣布辞职，他是白宫中一个支持华尔街的官员。

中国股市回吐稍早涨幅收跌，投资人采取谨慎立场，观望特朗普总统征税计划的影响。

上海螺纹钢期货收跌1.6%，报每吨3,890元人民币；稍早曾跌至3,885元，为2月23日以来最低。

这是建筑类钢材连续第四日下跌，投资者在等待需求回升。

中国春节假期之后，建筑活动仅缓慢回温，并且钢材库存升至近一年高点，交易商寄望需求回升。

“中国的钢铁需求增长放缓，应会遏制钢材供应的强劲增势，但利润率升高仍是钢铁生产前景所面临的一个重要上行风险，”澳洲联邦银行分析师Vivek Dhar在报告中称。

中国北方城市的冬季限产行动将在3月15日结束。尽管包括产钢大户唐山在内的部分城市已宣布将在3月中旬之后继续限产，但多数钢厂都期待最大化生产。

中国的基建和环保举措帮助提高了钢铁生产商的利润率，今年钢铁生产商的利润率仍远高于五年均值。

大商所主力5月铁矿石期货收跌0.5%，报每吨517.50元人民币，接近稍早触及的一个月低位515.50元。

焦煤期货跌2.3%，收报每吨1,347.50元人民币，此前曾触及一个月低位1,338.50元。焦碳跌1.5%，报2,151元人民币。

《金属导报》显示，中国青岛港交割的铁矿石.IO62-CNO=MB周二下跌1.2%，报每吨76.07美元，创2月6日以来最低。(完) (编译 李春喜/王琛；审校 王洋/高琦)